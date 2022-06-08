Власти Латвии намерены наказывать физических и юридических лиц, которые ретранслируют на территории страны программы запрещенных телеканалов, включая российские, а также публикуют программу телепередач таких каналов, сообщает портал bb.lv со ссылкой на местных парламентариев.

Сейм Латвии рассмотрел соответствующие изменения в Законе об электронных СМИ 7 июня. Поправки, по мнению латвийских властей, должны укрепить информационное пространство балтийской республики.

В аннотации законопроекта указано, что публикация «неправильных» телепрограмм влияет на конкуренцию на латвийском рынке. Так, владельцы кафе и гостиниц, в фойе которых удастся обнаружить анонсы запрещенных телепрограмм, столкнуться с предупреждением или штрафом до €700 для физических лиц и €14 тыс. для лиц юридических.

По данным портала bb.lv, 8 июня — последний день, когда на территории Латвии разрешено ретранслировать ТВ-каналы, зарегистрированные в России.