На западе Берлина автомобиль въехал в толпу людей. По первоначальным данным полиции, инцидент произошел утром в среду, 8 июня, на площади Брайтшайдплац, неподалеку от мемориальной церкви кайзера Вильгельма и бульвара Курфюрстендамм.

По сведениям спасательных служб, погиб один человек, 30 пострадали.

Полиция германской столицы указывает, что водитель легкового автомобиля задержан. По данным издания Bild, речь идет о транспортном средстве марки Renault. По словам стражей порядка, пока неясно, был ли инцидент результатом несчастного случая или водитель намеренно направил транспортное средство в толпу.

Как сообщают СМИ со ссылкой на Полицию, совершившим наезд на пешеходов в Берлине водителем оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения.