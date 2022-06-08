В Газахе пресечена попытка выдать замуж несовершеннолетнюю.

Об этом сообщил старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

Сообщается, что в Газахский районный отдел полиции поступила информация о вступлении в брак несовершеннолетней и проведении ее свадьбы в селе Косалар.

Сотрудники полиции незамедлительно приехали в этот дом и предотвратили проведение церемонии. С родителями жениха и невесты была проведена профилактическая беседа и им сообщили, что вступление в брак девушек в подростковом возрасте в дальнейшем может создать серьезную угрозу их физическому и моральному здоровью.