По результатам проведенных мониторингов, пляжи на территории Хазарского и Бинагадинского районов Баку целесообразны для купания.

Об этом сказал заведующий отделом Республиканского центра гигиены и микробиологии Зияддин Кязымов.

Он отметил, что пляжи в поселке Сахиль (Гарадагский район), на Шихово (Сабаильский районе), в поселке Говсан и Тюркан не считаются целесообразными для купания.