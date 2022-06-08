По результатам проведенных мониторингов, пляжи на территории Хазарского и Бинагадинского районов Баку целесообразны для купания.
Об этом сказал заведующий отделом Республиканского центра гигиены и микробиологии Зияддин Кязымов.
Он отметил, что пляжи в поселке Сахиль (Гарадагский район), на Шихово (Сабаильский районе), в поселке Говсан и Тюркан не считаются целесообразными для купания.
Море в Баку не для купания, а для сбросов канализационных отходов. Есть парки, Президент сегодня прогулялся по еще одному, вместо моря надо в парках гулять пока не загадили его мусором, как это сделали в парке Гянджлик.