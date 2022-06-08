Служба безопасности Украины и украинская генпрокуратура сообщили об аресте активов компании, владелец который входит в окружение Путина.

Что это за компания, не уточняется, но СБУ сообщает, что речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций.

По данным СБУ, конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, которые причастны к финансированию самопровозглашенных республик. Один из этих бенефициаров приближен к Путину, занимается строительством жилья для сотрудников российских ФСБ и минобороны и является спонсором кампаний «Единой России», сообщает украинское ведомство.

Арестованные активы оцениваются в 2 с лишним млрд гривен (около 70 млн долларов).

Речь может идти о компании «Аэрок» российского бизнесмена Андрея Молчанова, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Молчанов — основатель крупного российского застройщика «Группа ЛСР».