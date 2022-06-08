Попытки армян внести в переговорную повестку статус Нагорного Карабаха и посредничество Минской группы ОБСЕ провалилась. В ходе недавней встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе вопрос свелся к гарантиям безопасности и прав карабахских армян. Это вызвала истерическую реакцию в Ереване и Ханкенди, несмолкающие призывы продолжить борьбу за «миацум». Оппозиция набрасывается на членов команды Пашиняна с требованиями публично заявить о невозможности пребывания карабахских армян в составе Азербайджана. Те благоразумно уклоняются, так как опасаются спровоцировать срыв переговорного процесса.

«Права и безопасность армян Карабаха должны определять его статус» — заявил недавно секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Однако до определения прав и гарантий, не мешает уточнить, а кто такие карабахские армяне. Дискуссию о том, являются ли они арменизированными албанцами или армянскими переселенцами из Персии и Османской Турции в период Российской империи, оставим историкам и этнографам. Что же касается прав, то они определяются юридическим статусом индивидуумов и групп населения.

Напомню, что большинство карабахских армян, помимо не признаваемых нигде в мире внутренних идентификационных документов, имеют паспорта Армении. Десятки тысяч из них работают и постоянно проживают в России, обзаведясь паспортами и этой страны.

Власти Азербайджана в соответствии с принятыми международными обязательствами, а также с Конституцией и действующими законами обязаны дифференцированно относиться к каждой из приведенных выше групп карабахских армян. Те из них, кто легализуют свое гражданство Азербайджана, будут иметь равные со всеми политические, экономические и социальные права. Лица, остающиеся гражданами Армении, но проживающие на территории Азербайджана, выпадут из политических процессов и не смогут претендовать на реализацию избирательных прав. Их экономические и социальные права также могут быть реализованы в объемах, предусмотренных в отношении иностранных граждан. Аналогичные ограничения касаются и лиц, не определившихся со своим гражданством. Что же касается личной безопасности, то она должна обеспечиваться для всех, независимо от их гражданского положения, этнического происхождения и религиозной принадлежности.

Очевидно, что существующие проблемы одним восстановлением гражданства не решить. Наверное, потребуются какие-то переходные схемы.

Например, сегодня сложно представить, что карабахские армяне призывного возраста отправятся служить в азербайджанскую армию. Без сомнения потребуются специальные процедуры и время на переоформление осуществленных ранее имущественных сделок, а также приведение регистрационных актов в соответствии с азербайджанским законодательством. Вот это нужно конкретно обсуждать, а не утыкаться в тупик бесплодных препирательств о самоопределении, статусе и пр.

Расим Мусабеков