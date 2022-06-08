Главы МИД России и Турции – Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Мы обсудили формат «3+3″ на Кавказе, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, Турцией и Арменией. Благодарю Россию за поддержку в этих вопросах», – заявил глава турецкого МИД после встречи со своим российским коллегой.

По словам Чавушоглу, Анкара считает, что подписание всеобъемлющего мирного соглашения, особенно между Арменией и Азербайджаном, важно для стабильности в регионе.