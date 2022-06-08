В Баку переименованы 10 улиц в Хазарском районе.

В соответствии с распоряжением главы ИВ Баку «О переименовании улиц в Хазарском районе Баку» от 20.05.2022 года, на основании схем, представленных Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики некоторые улицы переименованы следующим образом:

20-я Мардакянская улица (поселок Мардакян) переименована в улицу Анвера Мамедханлы;

улица Сардара Буниятова (поселок Зиря) – в улицу Абдулаги Джавадова;

в поселке Бина – улица Газанфара Мусабекова – в улицу Гасанаги Алиева;

улица Серго Орджоникидзе – в улицу Алирзы Байрамзаде;

улица Дадаша Буньятзаде – в улицу Шах булагы;

в поселке Бузовна – улица Агамалыоглу – в улицу Гюльруха Алибейли;

улица Рухуллы Ахундова – в улицу Азиза Мирахмедова;

улица Ханлара (поселок Тюркян) – в улицу Агахана Абдуллаева;

улица Рухуллы Ахундова (поселок Шувелян) – в улицу Гафура Мамедова;

улица Мешеди Азизбекова (поселок Шаган) – в улицу Сафуры Ибрагимовой.