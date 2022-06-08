Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с Гран-при Азербайджана «Формула-1». Главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли сообщил Report, что на ряде столичных улиц и проспектов определена новая схема движения:

«Хотим довести до сведения наших водителей, что в связи с состязанием Гран-при Азербайджана «Формула-1″ на улицах и проспектах столицы, на которых изменено и ограничено направление движения, определена новая схема движения. Так, выезд из города обеспечен налево по проспекту Азадлыг, улицам Диляры Алиевой, Ковкаб Сафаралиеврй. Кроме того, движение определено направо по проспекту Азадлыг — ул.Низами, улицам Ковкаб Сафаралиевой — Юсифа Сафарова».

«Просим водителей в эти дни максимально ограничить передвижение на личных транспортных средствах, отдавать предпочтение общественному транспорту», — подчеркнул представитель МВД.