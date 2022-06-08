Москва не одобрила новую военную операцию Анкары на севере Сирии, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.

«Стало известно, что в ходе переговоров с Россией была приостановлена подготовка к планируемой операции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка. Стало известно, что Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса», — говорится в публикации.

В этой местности проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере. Уточняется, что Россия отправила новые подкрепления в этот регион.

При этом ВВС Турции уже начали наносить точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения.