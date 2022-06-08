Число погибших в результате крушения поезда в Иране возросло до 17.

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9:03

Десять пассажиров погибли и 50 получили ранения, некоторые в критическом состоянии, в результате схода с рельсов поезда, следовавшего из Мешхеда в Йезд, сообщают иранские СМИ.

«На данный момент на место происшествия отправлено шесть спасательных бригад Красного Полумесяца… 16 человек серьезно ранены», — сообщил представитель Красного Полумесяца.

Авария произошла около станции Мазино в 5:30 утра.

«На место происшествия направлены две бригады спасателей Красного Полумесяца», — говорится в сообщении.

Крушение произошло примерно в 50 км от Табаса, в 550 км к юго-востоку от столицы Тегерана, на железной дороге, соединяющей город с центральным городом Йезд.

В сообщении говорится, что поезд врезался в экскаватор, три из семи вагонов сошли с рельсов.