Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдала положительный тест на коронавирус, сообщило ведомство, передает Reuters.

Вирус у министра выявили после поездки в пакистанский Исламабад, где она встречалась с коллегой Билавалой Бхутто Зардари. Бербок заметила, что у нее пропало чувство вкуса и сделала экспресс-тест на COVID-19.

Из-за коронавируса глава немецкого МИДа отменила все дальнейшие поездки. Она должна была поехать в Грецию.

В ее планах также был визит в Турцию, где должно было пройти обсуждение стабильности НАТО и приема в альянс Финляндии и Швеции.