Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год), общаясь во вторник с журналистами в Берлине, вспомнила о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором она выступила против ускоренного присоединения Украины к альянсу.

Это было первое ее общение с прессой после ухода с должности. Ранее она уже высказывалась о ситуации в Украине, но в основном через свою пресс-службу. 1 июня бывшая глава правительства выступила с речью на мероприятии Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), впервые затронув конфликт публично, но то мероприятие не транслировалось по телевидению.

По словам Меркель, «Украина была тогда [в 2008 году] другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики». Кроме того, Меркель предположила, что тогда ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, и «это не пошло бы на пользу». Также экс-канцлер отметила действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией. «Но тогда Украина была страной с большим влиянием олигархов», — заявила Меркель.