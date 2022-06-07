Сегодняшняя ночь была «ночью украинской артиллерии» — ВСУ нанесли ряд метких ударов по «огненному коридору» от Изюмского направления — до Попасной и сбили наступательный потенциал оккупантов. Об этом заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ряд очень хороших, жёстких и метких ударов по всему этому огненному коридору от Изюмского направления — до Попасной. Лупили всю ночь радостно и много раз везде хорошо попали, в том числе на Запорожском направлении, на Херсонском направлении. Короче, это ночь украинской артиллерии была. И она отработала очень хорошо. Это означает, что они сбили наступательный потенциал (оккупантов) и… Раньше храбрые российские войска получали по кумполу и всё равно продолжали наступление, а в этот раз они никуда не пошли и даже отошли на севере Харьковской области», — рассказал Арестович.