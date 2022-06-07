Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко приехал в Херсонскую область Украины, которую контролирует российская армия, и заявил, что регион планируется присоединить к России.

О визите Кириенко в Херсон написал депутат Госдумы и координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич. Согласно сообщению в его телеграм-канале, замглавы АП заявил, что «включение» региона в состав России «будет полноценным, по аналогии со «вхождением» Крыма».

Ранее в Кремле не говорили о присоединении украинских регионов к территории России, слова Кириенко стали первым официальным заявлением сотрудника АП об этом.

В начале июня о «неизбежном» присоединении к России Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины заявил первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. До него российские высокопоставленные официальные лица о присоединении территорий прямо не говорили, отмечая, что решение должны принимать жители регионов.

В начале мая о вхождении Херсона в состав России говорил назначенный Москвой замглавы города Кирилл Стремоусов, который до российского вторжения был пророссийским активистом и блогером-антиваксером. Сначала он заявил, что это будет осуществлено без проведения референдума и объявления независимости, однако позже сказал, что, скорее всего, в регионе будет организовано голосование после окончания боевых действий.

В марте 2014 года Крым сначала объявили независимым государством — согласно действующим российским законам, часть иностранного государства не может быть присоединена к территории России без согласия его руководства. После на полуострове провели референдум и по итогам его регион был включен в состав России.