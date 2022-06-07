В Украине создадут совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта страны.

«Сейчас мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при министерстве и Институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом», — говорится в сообщении.