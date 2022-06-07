Совет Евросоюза удалил из своих сообщений упоминание о том, что ЕС вводит для России блокировку европейских облачных сервисов.

Об этом написал в «Твиттере» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов ЕС в 6-м пакете санкций. Затем ЕС редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц», – сказал Подоляк.

«Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять», – добавил он.