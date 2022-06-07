Решение о запрете на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова через воздушное пространство Черногории министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич назвал неизбежным.

«Черногория, запретив пролет самолета Лаврова, выполнила взятые на себя обязательства, такое решение было неизбежным», — приводит во вторник слова Кривокапича телерадиокомпания Черногории РТЦГ.

По словам министра, его удивила бурная реакция на такое решение, добавив, что Лавров мог бы добраться до Белграда поездом, ибо движение поездов на трассе Москва-Белград не запрещено.