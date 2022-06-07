Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении потоков российской нефти на мировые рынки. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», — сказала Йеллен на слушаниях в Конгрессе.

При этом она отметила, что целью американских властей остаётся ограничение нефтяных доходов Российской Федерации.