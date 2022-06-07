Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов покинет уфимскую команду и продолжит карьеру в азербайджанском «Сабахе».

«Сабах» может арендовать Агаларова, если контракт с «Уфой» будет действовать дальше, сообщает Eurostavka.ru. Отмечается, что российский нападающий получит азербайджанский паспорт.

Также сообщается, что интерес к 21-летнему форварду проявляют «Зенит», «Краснодар» и некоторые бельгийские клубы.

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов.