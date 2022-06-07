Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи с Гран-При Азербайджана «Формула-1». В обращении говорится:

«В связи с устранением плотного транспортного потока, а также для комфортного и безопасного передвижения многочисленных гостей, официальных лиц, спортсменов и технического персонала, а также местных болельщиков и населения с 6 по 13 июня рекомендуем гражданам, приезжающим из бакинских сел и поселков, а также из других городов и районов республики отдать предпочтение общественному транспорту.

Также просим жителей столицы во время соревнований по возможности меньше пользоваться личным автотранспортом, в частности, учитывая ограничение движения на улицах и проспектах, где проходит трек, передвигаться в центральной части города на общественном транспорте, и не выезжать в дорогу на неисправных автомобилях. Также доводим до внимания водителей, доставляющих продовольственную и сельскохозяйственную продукцию из районов, что эти товары могут поставляться в город только с 01:00 до 06:00», — говорится в обращении.