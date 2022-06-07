Выстраивание новой политической архитектуры является одним из самых актуальных вопросов для большинства стран современного мира. Данная проблематика актуальна как в контексте конкретной страны, так и для региона, и всего мира в целом. Совершенно очевидным является также и то, что выстраивание новой политической архитектуры — неизбежный процесс. Следует признаться в том, что политика «агрессивной демократизации» президента США и импортируемый конфликт между Россией и Украиной выступают катализаторами процесса выстраивания новой политической архитектуры.

Победа Азербайджана с вытекающими всеми последствиями стала идеальным «пасом» в процессе выстраивания этой самой новой политической архитектуры. Новая реальность региона, которая возникла в результате победы Азербайджана, создала беспрецедентно благоприятные условия для политических преобразований.

Турция абсолютно адекватно пытается занять выгодную для себя позицию в данном процессе глобального политического преобразования. Не исключается, что именно попытки Турции оформить свой полноправный статус глобального игрока, как раз и обязывают к корректировке стратегий. Полностью исключить фактор Турции не представляется возможным хотя бы потому, что это может оттолкнуть некоторые страны, в том числе и Азербайджан, от сотрудничества с Западом. А для Запада «сотрудничество», тем более в период войны с Россией, является стратегическим ресурсом и отвечает их национальным интересам.

Косвенным свидетельством тому является письмо президента США Д.Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от 1 июня текущего года. Так, только в одном абзаце этого письма три раза подчеркивается исключительная геополитическая значимость нашей страны. «Азербайджан играл основную роль», «Азербайджан имеет важное значение», «Азербайджан играет решающую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы» — эти формулировки отражают характер отношения к нашей стране. «Основная роль», «важное значение» и «решающая роль» — эти три понятия являются свидетельством признания нашей очередной дипломатической победы.

Именно эти дипломатические победы позволяют нам надеяться на то, что процесс выстраивания новой политической архитектуры страны будет осуществляться самостоятельно, без вмешательства и не под диктовку. Тем самым Ильхам Алиев вновь обеспечивает абсолютный приоритет национальных интересов. Кстати, это те самые национальные интересы, которые радикалы готовы отдать в жертву во имя удовлетворения своих маниакальных амбиций.

В геополитике игра на опережение, тем более для таких небольших стран как Азербайджан, является, пожалуй, самым эффективным политическим инструментом. Так и в этот раз, мы вновь стали свидетелями эффективной игры на опережение. Продолжительные реформы, инициируемые президентом страны с анонсом выстраивания новой политической конфигурации, как раз и являются свидетельством игры на опережение.

Углубление демократических процессов, осуществляемые при помощи инициации политического диалога, как раз и являются одним из фрагментов государственной политики президента страны. Углубление диалога, демократические преобразования и международные инициативы воспрепятствовали необходимости открытого вмешательства во внутриполитические вопросы страны.

Конечно, такое развитие ситуации не входило в планы радикальной оппозиции. Ведь подобный сценарий вычеркивает необходимость бессмысленно подпитывать существующую радикальную оппозицию, которая давно уже исчерпала лимит общественного доверия.

Отчасти, именно этим и объясняются всяческие попытки радикалов игнорировать любые инициативы политического диалога. Ведь в условиях существования атмосферы диалога радикализм становится «беззубым» и перестает давать хоть какие-нибудь дивиденды, а ее непредсказуемость может стать риском для будущих экономических проектов.

Ситуация в соседних странах и в регионе, глобальные тенденции, попытки некоторых «выцарапать кусочек» и целый ряд иных объективно существующих явлений обязывают нас придерживаться ювелирного подхода в процессе выстраивания новой политической архитектуры. Эмоции и фальстарт могут привести к непоправимым ошибкам и отодвинуть нашу страну в своем развитии на годы. Нельзя забывать о том, что в политической архитектуре, как и в процессе реального строительства – результат и вся красота нового построения видна только в конце работы, когда с здания сбрасывается защитная сетка. Подчеркнем, что без защитной сетки процесс строительства просто не представляется возможным. Эта сетка (временное ограждение) создает атмосферу безопасности и комфорта для работы. Диалог в политике, как раз и является той самой атмосферой безопасности и комфорта работы.

Асиф Адиль