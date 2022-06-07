Владимир Зеленский признал, что Украина уступает России в плане техники, поэтому украинские войска «не способны наступать», сообщает Financial Times.

«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы понесём большие потери, а люди являются моим приоритетом», — заявил Зеленский.

Президент Украины заявил на конференции FT, что западные санкции «на самом деле не повлияли» на позицию Москвы.

По его словам, оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения 24 февраля, будет означать «серьезную временную победу» для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается его конечной целью.