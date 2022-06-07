Поступившая в Государственную службу экологической безопасности жалоба на вырубку деревьев по проспекту Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе Баку, расследуется.

Как сообщил представитель службы Вагиф Джавадов, муниципалитет Насиминского района обратился в Государственное агентство экологической экспертизы с просьбой убрать с территории аварийное дерево.

Он отметил, что Агентство выдало заключение, согласно которому с территории надо было убрать аварийное дерево и посадить на его место новое:

«За невыполнение требований экспертного заключения агентства руководство Муниципалитета Насиминского района в качестве должностного лица оштрафовано на 5000 манатов».