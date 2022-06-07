Беспилотные аппараты Anka для нужд Казахстана будут отправлены 20 июня. Об этом гендиректор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) в сфере БПЛА Омер Йылдыз сообщил агентству «Анадолу».

Йылдыз также отметил, что специально для БПЛА Anka наряду с уже применяемыми мини-ракетами MAM-L и MAM-C, разработан более тяжелый боеприпас Kuzgun.

«Разработанный TÜBİTAK SAGE боеприпас Kuzgun с реактивным двигателем тяжелее других — весит до 100 кг. Он может нести боеголовку от 60 до 90 кг. Имеет твердотопливную двигательную установку, преодолевает гораздо большие расстояния. До конца месяца БПЛА Anka будут оснащены Kuzgun», — сказал он.