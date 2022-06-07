В Турции начали массовое производство новейшей авиабомбы Bozok для беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Снаряд наводится на цель по лазерному лучу, имеет более мощную проникающую боевую часть и дальность до 15 километров.

Bozok разработан научно-исследовательским институтом оборонной промышленности TÜBITAK SAGE и ранее прошел несколько успешных огневых испытаний, передает Daily Sabah. Эта же компания сейчас на финальной стадии разработки отечественных ракет класса «воздух-воздух» Bozdoğan и Gökdoğan.

Испытания нового боеприпаса для БПЛА показали, что диапазон его действия увеличен до 15 с первоначальных 9 километров. Разработчики надеются повысить этот параметр еще больше.

«Мы смотрим, где можем продвинуться дальше. Мы стремимся к еще большему радиусу действия», – сказал менеджер TÜBITAK SAGE Гюркан Окумуш.

Кроме того, предприятие сейчас создает еще более эффективную боеголовку для Bozok и корректирует его дальность, впереди новые испытания.