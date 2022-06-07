Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, отметив, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

«С Украиной достигнута договоренность о закупках зерновых с более чем 25%-ной скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют», — приводит во вторник слова министра газета Yeni Şafak.

По его словам, в Турции на текущей неделе пройдут две важные встречи, посвященные поставкам на мировые рынки украинского зерна. Одна из них состоится в Стамбуле с участием представителей РФ, Украины, Турции и ООН, посвященная созданию центра наблюдения за перевозкой морем украинского зерна. Вопросы создания «зернового коридора» в среду в Анкаре обсудит глава российского МИД Сергей Лавров, рассказал турецкий министр.