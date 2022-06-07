Украина до сих пор не увидела пять тысяч касок для Вооруженных сил Украины, обещанных Германией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.

«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Пока ещё хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили», — сказал он.

Также Арестович перечислил, что именно правительство Германии уже передавало для украинской армии.

«Они гранатомёты поставили точно, противотанковое вооружение, боеприпасы. Денег давали на вооружения, на покупку старой советской техники», — сказал советник Офиса президента.