Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен решением Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушный коридор для самолета главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова с целью «сорвать» его визит в Белград 6-7 июня. Об этом пишет ТАСС.

«Я не удивлен тем, что визит отложен​​​. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Это не стало большим сюрпризом, мы наблюдали это изо дня в день», — отметил Вучич.

При этом указал, что удивлен «размахом истерии вокруг Сербии». «Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел. (…) России они не смеют ни слова сказать и решили издеваться над маленькой Сербией», — считает он.

По словам Вучича, накануне запланированного визита Лаврова в Белград съехалась масса западных СМИ, и, уверен сербский лидер, единственной их целью было представить визит главы российского МИД «в невыгодном» для Сербии свете.

Ранее глава Министерства внутренних дел Сербии заявил, что западные страны, помешавшие главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Белград с официальным визитом, «не хотят наступления мира и мечтают о поражении России».

5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства планировал обсудить с сербской стороной «быстроразвивающееся стратегическое партнерство в двусторонних отношениях», а также подтвердить российскую позицию по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины.