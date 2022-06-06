Компания по лицензированию патентов K. Mirza LLC подала иск против Samsung, сообщает портал Android Central. В заявлении говорится, что корейский техногигант украл функцию определения остаточного времени работы от аккумулятора.

В иске, поданном 20 мая, утверждается, что предустановленная в ОС Android функция была фактически разработана голландским исследовательским институтом Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Прогноз основывается на алгоритмах, которые анализируют поведение пользователя. Оценка оставшегося заряда на основе анализа пользовательского поведения дает более точный результат, чем прогнозы на основе тестов в ходе разработки устройств, говорится в заявлении истца.

Однако кроме Samsung технология анализа работы аккумулятора также используется в устройствах Xiaomi и смартфонах серии Google Pixel. Тем не менее в иске говорится, что он направлен на устройства, использующие более ранние версии Android. Таким образом, к гаджетам под управлением новых версий Android претензий у K. Mirza LLC нет.