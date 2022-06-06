Глава Евросовета Шарль Мишель во время сегодняшнего заседания Совбеза ООН прямо обвинил РФ в создании продовольственного кризиса в мире.

По словам Мишеля, вторжение РФ в Украину привело к тому, что в украинских портах заблокировано зерно, которое должно было идти на экспорт. При этом сообщения российской стороны о том, что вывозить свою сельхозпродукцию ей мешают санкции, Мишель назвал пропагандой и дезинформацией:

«Перейдем к фактам. ЕС не вводил санкций в отношении сельхозсектора в России, никаких санкций. Даже наши санкции в отношении транспорта не выходят за пределы границ ЕС».

После этих слов, а также после обвинений солдат армии РФ в военных преступлениях постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний.

