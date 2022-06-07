Члены Палаты общин от Консервативной партии Великобритании проголосовали за продолжение работы Бориса Джонсона в должности лидера партии и, как следствие, премьер-министра страны.

В поддержку Джонсона проголосовали 211 человек, против него — 148. Решение в голосовании принималось простым большинством, уточняет «Медуза».

Британские журналисты отмечают, что результат Джонсона оказался хуже, чем при аналогичном голосовании в отношении его предшественницы Терезы Мэй, против которой проголосовали 133 парламентария. Мэй ушла в отставку через несколько месяцев после неудавшегося вотума недоверия.