Сегодня на открытии конференции WWDC компания Apple представила новую версию iOS под номером 16.

Apple начала с крупнейшего изменения в iOS 16 — переработанного экрана блокировки. Это наиболее значительное обновление за долгие годы.

Новый экран блокировки позволяет лучше персонализовать свой айфон. Можно выбирать любые изображения (iOS ещё и посоветует вам наилучшие) и цветовые фильтры для них. Прямо на экран блокировки можно поместить виджеты.

Для нового экрана блокировки Apple изменила вид отображения уведомлений. Теперь они не перегораживают весь рисунок. Компания также улучшила опцию Focus. Она стала работать внутри приложений, например, в браузере — будет показывать вам только действительно нужные вкладки.