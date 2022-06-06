Правительство Грузии через неделю станет совладельцем IDS Borjomi Georgia, которая выпускает минеральную воду «Боржоми», сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Министерство экономики практически завершило переговоры. Через неделю мы вынесем вопрос на заседание правительства, и мы станем акционерами Боржоми. Правительство, государство станет акционером «Боржоми», совладельцем и этим проблема будет решена», — сказал он (цитата по Interpressnews).

По словам премьера, в этом процессе «ни один гражданин не пострадает и не будет угнетен».