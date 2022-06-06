Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в стране из-за возможной нехватки электрогенерирующих мощностей. Кроме того, американский лидер продлил снятие пошлин на импорт солнечных батарей из ряда азиатских стран.

Как говорится в заявлении Белого дома, Байден указывает на наличие множества факторов, угрожающих возможностям США обеспечить прогнозируемый спрос на электроэнергию.

«Я, Джозеф Р. Байден-младший, настоящим объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозами наличию достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса. Приказываю следующее: предоставить министру торговли дополнительные полномочия для реагирования на ЧС», — говорится в документе.

Среди мер, которые способны, по мнению американского руководства стабилизировать ситуацию, фигурирует отмена импортных пошлин сроком на два года на «определенные солнечные элементы и модули», ввозимые из Малайзии, Камбоджи, Таиланда и Вьетнама.

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