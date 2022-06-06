BCS Global Markets (BCS GM) оценивает потери российского бюджета на уровне $30-50 млрд в 2023 году из-за нефтяного эмбарго Eвросоюза, говорится в обзоре старшего экономиста инвестбанка Натальи Лавровой.

«Эти меры могут стать серьезным вызовом для российской экономики, которая в существенной степени зависит от нефтяных доходов и ее партнерства с Европой», — полагает эксперт.

По ее мнению, в 2022 году внешние счета и бюджет России, вероятно, сохранят сильные позиции.

Между тем в 2023 году, как считает экономист, ситуация представляется менее благоприятной, потери бюджета РФ могут составить порядка $30-50 млрд.

«Учитывая зависимость России от нефтяных доходов (40% доходов бюджета против 12% за счет газа), в 2023 году бюджетная позиция России может оказаться под угрозой», — резюмирует Лаврова.