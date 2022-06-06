В Хырдалане зафиксирована незаконная вырубка деревьев и кустарников.

Данную информацию привел начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Согласно его заявлению, которое приводит «Репорт», в ходе расследования выяснилось, что в городе Хырдалане, на улице Галибият на территории, принадлежащей гражданину Талеху Нифталиеву, в ночное время было вырублено 23 дерева и 32 кустарника в целях проведения строительных работ: «Поскольку сумма причиненного ущерба составляет состав преступления, собранные документы будут отправлены в Генпрокуратуру”.