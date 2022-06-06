Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ситуация в Донбассе может значительно ухудшиться.

Сейчас, как отметил украинский лидер, сложилась «угрожающая ситуация в Запорожской области и Северодонецке».

«Если будет прорыв в Донбассе, нам будет очень сложно», — заявил украинский лидер.

«Их больше, они мощнее», — сказал он, добавив, что шансы у украинских военных сдержать наступление есть.

Украинский президент отметил, что в случае прорыва наступление российских войск может пойти на юг, также российские военные смогут наносить ракетные удары по центру, по стратегическим предприятиям.

Он не исключил, что российские войска могут вернуться на территории, которые контролировали ранее.

Зеленский также подчеркнул, что планы России пока просчитать сложно.