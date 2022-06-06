Оппозиция начала шествие с ереванской площади Франции к зданию Генеральной прокуратуры Армении. Как заявил координатор движения «Сопротивление», вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, выступая на площади Франции, шествие пройдет по улицам Саят-Нова и Абовяна.

«Мы намерены озвучить наши требования, а также о тех незаконных действиях, которые происходят», — сказал Сагателян.

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Движение сопротивления 6 июня на площади Франции в Ереване проводит митинг. Об этом информирует News.am.