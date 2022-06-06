Сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на мероприятии, посвященном теме «30-летие дипломатических отношений с дружественными и братскими странами», организованном в Национальной библиотеке Администрации президента Турции.

Согласно информации МИД Азербайджана, Байрамов поведал о высоком уровне развития отношений за последние 30 лет между Азербайджаном и братской Турцией как первым государством, признавшим независимость Азербайджана.

Байрамов сказал, что в соответствии с высказыванием великого лидера турецкой нации Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана — наша радость, его горе — наша печаль» и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева — «Одна нация — два государства» за последние три десятилетия отношения между двумя странами успешно развились от стратегических до уровня союзничества с подписанием исторической Шушинской декларации. Азербайджано-турецкие отношения, как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, достигли своего исторического пика и находятся на самом высоком уровне.

Байрамов обратил внимание на постоянную поддержку Турцией справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве, в частности, политическую поддержку братской страны во время и после Отечественной войны. Было отмечено, что глава государства и народ Азербайджана высоко ценят эту поддержку. Также было подчеркнуто, что союз Азербайджана и Турции, обладающих большим политическим и экономическим потенциалом, направлен на дальнейшее укрепление мира и безопасности, а также экономическое развитие в регионе.

Рассказав о совместных крупномасштабных региональных проектах, осуществляемых двумя государствами, Байрамов заявил, что эти проекты, реализуемые в энергетической, транспортно-логистической сферах, вносят большой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических связей на двустороннем уровне, а также в широкой региональной плоскости. Министр добавил, что проведенные за последний месяц мероприятия с участием глав двух стран, в том числе церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин, фестиваля TEKNOFEST и прозвучавшие на них речи наглядно демонстрируют высокий уровень братских связей стран.

Министр при этом отметил также заслуги министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в развитии связей между двумя странами и выразил благодарность коллеге.

Байрамов заявил об уверенности в том, что братские и союзнические связи между двумя странами будут продолжать развиваться по восходящей линии в соответствии с интересами наших народов.