Украина готова вывозить зерно из своих морских портов, но нужны гарантии безопасности. Об этом 6 июня заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности», – сказал он.

Президент отметил, что к процессу деблокирования украинских портов могут быть привлечены государства, которым доверяет Украина. В их числе Зеленский назвал Турцию.

Глава Украинского государства также назвал условия для гарантированного разблокирования портов, чем занимаются сегодня россияне.

«Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии», – подчеркнул Зеленский.