С сегодняшнего дня открылся прямой авиарейс из Исламабада в Баку.

Согласно информации посольства Азербайджана в Пакистане, в связи с этим в Исламабадском международном аэропорте было проведено официальное мероприятие.

В мероприятии участвовали посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, генеральный исполнительный директор международных авиалиний Пакистана (PIA) Мухаммед Амир Хаят, официальные лица PIA, а также первые пассажиры нового, прямого рейса.

Первоначально авиарейсы будут реализовываться по понедельникам из Исламабада и в пятницу – из Баку.