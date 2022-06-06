Как сообщал ранее Minval.az, намеченный на 6–7 июня визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию не состоится. Дело в том, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы российского МИДа.

Ситуация весьма показательная. Так называемого «могущества» и «влияния» большой России не хватает даже на то, чтобы склонить три маленькие балканские страны (причем, тоже славянские) согласиться пропустить самолет с Лавровым. Надо ли считать это ударом по всей российской дипломатии? Что значит эта история в глазах всего мира, как не окончательное падение авторитета Москвы?

Оценить этот случай по просьбе «Минвала» взялся Тенгиз Пхаладзе, политический аналитик, экс-советник президента Грузии по вопросам внешней политики (Тбилиси):

– В первую очередь скажу, что, да – это уже состоявшийся факт, воздушное пространство закрыто, и это помешало осуществлению визита. Ну, тут надо учесть ту негативную роль, которую Россия играет сегодня во всем мире. Это, естественно, и Украина, и попытки дестабилизации ситуации на Балканах на протяжении последних лет. Так сказать, гейм-чейнджером здесь стало то, что эти маленькие страны сегодня уже государства-члены НАТО, и соответственно, они могут, в силах постоять за свои интересы. И если они считают, что визит главы российского МИДа является контрпродуктивным для стабильности и безопасности на Балканском полуострове, они могут этому противостоять. И понятно, что до членства в Альянсе они таких возможностей не имели. Я даже припоминаю, что и Монтенегро (Черногория – авт.), и Северная Македония пережили очень многое на этом пути, вплоть до попыток совершения в них государственных переворотов со стороны РФ, и вмешательств Кремля в их внутренние дела, чтобы противостоять их вступлению в Североатлантический блок. Это ярко демонстрирует то, насколько важно, чтобы государства отстаивали свои национальные интересы, и насколько серьезную роль в этом могут сыграть их партнеры.

И еще одна деталь, касающаяся авторитета Москвы: в современном мире авторитет достигается теми действиями, которые способствуют развитию, стабильности, миру, безопасности и взаимному сотрудничеству; и не достигается теми средствами, которыми сегодня оперирует Россия. Поэтому уважение и авторитет РФ давно потеряла, и единственный инструмент, который она сегодня использует, это грубая военная сила. Ситуация в Украине является тому примером. Однако я думаю, что и этот инструмент сегодня уже менее эффективен, из-за того, что большое значение имеет та солидарность, которую сегодня проявляет весь цивилизованный мир, чтобы противостоять российской агрессии.

Самир Ибрагимов