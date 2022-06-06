Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в понедельник телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«Во время переговоров обсуждались вопросы обеспечения безопасного прохода наших коммерческих сухогрузов в Турцию, которые ожидают в портах Украины», — говорится в распространенном заявлении Минобороны республики.

В нем также сообщается, что стороны обсудили ситуацию с отправлением двух военно-транспортных самолетов А400М турецких ВВС, которые последние месяцы находятся в киевском аэропорту Борисполя.