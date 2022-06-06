Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить распространение всех российских телеканалов на территории республики, сообщает «Интерфакс».

«Решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны», — сказал председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Отмечается, что решение о запрете всех российских каналов в Латвии вступит в силу 9 июня.