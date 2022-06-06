Азербайджан взял на себя большую ответственность на фоне энергетического кризиса, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«На фоне войны в Украине мы стараемся, чтобы наши европейские друзья меньше пострадали от энергетического кризиса. Азербайджан, в частности, взял на себя большую ответственность в этом вопросе. В ближайшие недели мы проведем трехстороннюю встречу с Казахстаном и Туркменистаном для обсуждения этих вопросов — как энергетики, так и логистики», — сказал он на совместном брифинге со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.