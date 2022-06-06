В Польше водители начали протесты из-за повышения цен на горючее до исторического максимума, сообщает Euractiv. Цены на топливо поднялись до максимальных показателей с 2000 года. Так, 95-й бензин стоит в среднем 7,62 злотых (1,66 евро).

Издание пишет, что первая акция уже прошла в городе Бельско-Бяла в воскресенье. Ее участники — водители — сделали вид, что их машины сломались, и заблокировали въезд на заправку топливной компании PKN Orlen.

Другие автомобили не могли попасть на заправку около часа, пока разбираться на место не приехала полиция.