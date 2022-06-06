Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон должна уволить министра обороны королевства Петера Хультквиста, пишет Expressen.

Требование Эрдогана связано с тем, что около 10 лет назад Хультквист «прославлял» Рабочую партию Курдистана и ее заключенного в тюрьму лидера Абдуллу Оджалана, приводит издание слова источников.

«Турция хочет, чтобы Хультквист был смещен с поста министра обороны», — сообщил источник Expressen, добавив, что этот вопрос поднимался в ходе переговоров по вопросу вступления скандинавской страны в НАТО между представителями Швеции и Турции.