7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный днем временами усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днем-25-29° тепла. В Баку ночью 20-22° тепла, днем 27-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-60 %.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, ожидаются переменные грозовые дожди. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.