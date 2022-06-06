Брюссель не согласовывает и не собирается согласовывать свои шаги с Москвой в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом, как передает Minval.az, в интервью «Радио Свобода» заявил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза на условиях анонимности.

По его словам, на данном этапе самое важное в том, что, несмотря на разногласия, стороны продолжают контакты. Последняя встреча не была теплой, но прогресс есть.

«В армяно-азербайджанских отношениях между Евросоюзом и Россией никакого движения нет, как и намерения общаться с русскими. Обе стороны боятся Москвы, даже если не показывают этого публично, особенно в контексте всего того, что сейчас происходит в Украине. Обе стороны осознают, что следующими могут быть они», — утверждает высокопоставленный европейский дипломат.

«Россия, может, и остановила войну [в Карабахе], однако очевидно, что продолжение процесса происходит в Брюсселе, а не в Москве. И тот факт, что стороны так часто приезжают в Брюссель, является одним из свидетельств этого», — добавил он.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «Минская группа больше не существует», высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил: хотя де-юре посреднический формат существует, однако де-факто он не действует.

«Официального заявления о том, что Минская группа мертва, не будет, но она больше не жизнеспособна», — сказал дипломат, добавив, что после российско-украинской войны на Западе вообще не хотят, чтобы что-либо было связано с Беларусью или с Минском.

«Что касается дороги в Нахчыван и остальных путей сообщения, которые должны контролироваться Россией, то да, это так, и пока так и будет. Но идея в том, что со временем это, в конце концов, изменится. Никто, конечно, не сомневается, что на это потребуется длительное время», — сказал он, комментируя вопрос, как на Западе представляют дальнейшее развитие событий, учитывая, что в заявлении от 10 ноября четко прописано, что Москва в течение не менее пяти лет будет не только иметь миротворческую миссию в Карабахе и будет контролировать дорогу между Нахчываном и Азербайджаном.